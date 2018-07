Facebook se hunde en bolsa: sus acciones pierden 199.000 millones en dos días

Tocada de lleno por unos resultados y unas previsiones decepcionantes, las acciones de Facebook se han hundido por segundo día consecutivo en la bolsa de Nueva York. Así, los títulos de la red social han perdido un 18,76% de su valor, lo que supone una pérdida de 114.000 millones de dólares (97.000 millones de euros) de capitalización bursátil. Esta caída se suma a la del este miércoles, en que se hundieron cerca un 20% (102.000 millones de euros) con picos de caída de hasta un 23%. Así, en apenas dos días, las acciones de Facebook en bolsa valen 199.000 millones de euros menos.

#Facebook shocked investors by revealing disappointing second-quarter earnings and forecasts. Shares tumbled >20%, wiping up to $140bn off the company’s value, in one of the largest after-market drops ever. https://t.co/BGScbBxq9b pic.twitter.com/LpTUHW4cm8