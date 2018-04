Destapado un fraude de más de 15 millones a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social cuantificado en más de 15 millones de euros en el que han sido identificadas 43 personas como presuntos responsables en empresas de Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.

Las actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con el convenio de colaboración firmado por los ministerios de Empleo e Interior. En concreto se estima que el fraude asciende a 15.779.320 euros y se centró en la elusión de impuestos y pagos a la Seguridad Social mediante el uso de sociedades pantalla.

Los agentes han revisado y analizado 32 expedientes que afectaban a las empresas y como consecuencia de ello figuran como investigadas 43 personas como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustración a la ejecución, estafa, blanqueo de capitales y malversación.

La mecánica del fraude

Los investigados son los responsables de las mercantiles y sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia y familiares de los primeros con el fin de eludir el pago de deudas a la Seguridad Social. Entre los métodos para no pagar figura la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que se va transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de aquella. Bajo un teórico grupo de empresas, se constituye una empresa principal que ostenta el patrimonio junto a otras –descapitalizadas- que complementan la actividad de aquella, en lo que fuentes de la investigación describen como actividad con claro ánimo defraudatorio, "ya que estas últimas empresas que figuran formalmente con personalidad jurídica independiente, en su actuación y actividades reales son una única empresa, utilizando fraudulentamente la normativa laboral". Esas actividades ilícitas van de la cesión irregular de mano de obra a contratas ficticias, facturaciones entre ellas mismas y hasta ostentación de derechos de crédito de la actividad, pero no de las deudas generadas. En la práctica crear empresas pantalla a las que se achacan deudas pero que no disponen de patrimonio.

Entramado de empresas

Las sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasan de una razón social a otra o incluso a empresarios individuales, impiden o dificultan la localización de los deudores y el cobro de deudas. Es una versión similar al carrusel de IVA (cierre de empresas y creación de otras para eludir impuestos), pero ampliada a la actividad completa de una organización mediante un entramado empresarial pensado para defraudar fundamentalmente en materia laboral.

En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno o que el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades.

Caso práctico

Entre los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que mantenía con la Seguridad Social, que en la actualidad superaban los 120.000 euros y que estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad, informa la Policía. Cuando se requirió al empresario la puesta a disposición de los bienes embargados incumplió sus obligaciones como depositario obviando el requerimiento. Además, para evitar las responsabilidades penales decidió efectuar hasta tres denuncias ante la Policía en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento y que coincidían con las fechas de las notificaciones de la Seguridad Social y de todos los bienes que ya figuraban embargados por este mismo organismo.