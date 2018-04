Declaran ante el juez cuatro testigos de los diez citados por el 'caso Gabriel'

Las declaraciones de cuatro de los nuevos diez testigos citados en la causa contra Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, han concluido ya tras testificar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano.

A las diez de la mañana ha comenzado esta primera ronda de declaraciones, que ha concluido sobre el mediodía y entre las que figura la del exnovio con el que Ana Julia Quezada llegó de Burgos a Almería, y se seguirá el jueves 19 con las testificales de otras seis personas relacionadas con la acusada y con su familia.

A la conclusión de esta sesión, el abogado de los padres de Gabriel, Francisco Torres, ha manifestado a los medios que cree que está "cerca de que se cierre la instrucción" y que "queda poca cosa para hacer para que se levante el secreto; tal vez en un par de semanas o tres esté el secreto levantado".

A este respecto ha dicho que dicho secreto debería "haberse levantado ya" pero que el juez "entiende que al menos quedan algunas diligencias que practicar" y que podría tratarse de nuevas declaraciones no previstas por el momento.

Interpelado sobre el contenido de las testificales, el abogado ha dicho que "la luz creo que está en el sumario, cuando lo tengamos" y que "cuando tengamos (levantado) el secreto podremos hablar más tranquilamente".

Preguntado sobre si Ana Julia Quezada pudo borrar algún tipo de información de su ordenador, el letrado ha dicho que "en los medios lo veo publicado pero no tengo ni idea. Se filtran mil cosas pero no tengo ni idea".

"A mí me pasan permanentemente cosas que salen en distintas cadenas y no puedo decir ni que sí, ni que no, ni desmentirlo ni lo contrario", ha dicho el letrado, que ha añadido que "cuando se levante el secreto se podría conocer".

Por su parte, la abogada de Ana Julia Quezada, Beatriz Gámez, ha confirmado que han declarado cuatro personas del entorno familiar que ya declararon ante la Guardia Civil en su día, apuntando que es algo normal porque sus testimonios "se tienen que ratificar en el juzgado".

Gámez ha indicado que no se ha aportado ningún dato nuevo porque únicamente se han ratificado y que por el momento su despacho no ha recibido respuesta sobre el recurso interpuesto para que se levante el secreto de sumario porque, a su juicio, la situación actual causa "indefensión" a su cliente.

Sobre la decisión del juez de solicitar al instituto armado que cuantifique los costes de la búsqueda e investigación del niño Gabriel para reclamarlos como responsabilidad civil a su patrocinada, ha dicho que "en esos casos se suele hacer, como hicieron con Marta del Castillo".

"No tenemos ninguna noticia al respecto, lo que ustedes han publicado. Pero vamos, entiendo que entra dentro de lo normal", ha precisado.