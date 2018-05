Cerrada la frontera de Melilla por apedreamiento procedente de Marruecos

El paso fronterizo de Farhana, el segundo en importancia entre España y Marruecos en Melilla, estuvo ayer cerrado toda la tarde por razones de seguridad, después de que se hubiera producido un lanzamiento de piedras desde la zona marroquí, que se saldó sin heridos. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Melilla informaron de que los incidentes se empezaron a producir a las 17.00 horas, momento en el que se cerró el paso fronterizo tanto para peatones como vehículos. La situación se mantuvo igual durante toda la tarde, por lo que a última hora, desde la Jefatura Superior de Policía tomaron la decisión de no reabrir el paso fronterizo hasta esta mañana, dado que el horario de funcionamiento se extiende hasta las 21.00 horas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció en Twitter que la situación de la frontera de Melilla es «lamentable» porque «no hay solución», y especificó que el lanzamiento de piedras se produjo contra los agentes que estaban prestando servicio. Asimismo, denunció el «desorden» que sufren los pasos fronterizos de Melilla, con «acumulación de personas para sacar mercancías» hacia Marruecos. «Mientras tanto, la vida sigue igual», dice el SUP, para poner de manifiesto la falta de solución en una frontera como la de Melilla, «que no parece importar a nadie», lamentan.