Carmen Franco recibe los últimos sacramentos

Carmen Franco se enfrenta a sus últimas horas de vida. Según confirmó su hija Carmen Martínez-Bordiú ayer en directo en el programa La mañana de TVE, su madre ya ha recibido la extremaunción y la familia espera recibir la noticia del desenlace. A sus 91 años, la hija de Francisco Franco y Carmen Polo ha convivido durante los últimos meses con un cáncer terminal.

María del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz Franco Polo, conocida familiarmente por Nenuca, duquesa de Franco y Grande de España fue la única hija del dictador. Cuando se produzca el desenlace, dejará tras de sí siete hijos, dos títulos nobiliarios, distintos cargos en 21 empresas, una fortuna y el emblemático pazo de Meirás.

A lo largo de ayer visitaron su domicilio sus hijas Mariola y Carmen Martínez-Bordíu; su nieta, Cynthia Rossi, que vive en Francia, y Margarita Vargas, mujer de su nieto Luis Alfonso de Borbón, que siempre ha estado muy unido a su abuela, con la que vivió desde los 14 a los 29 años.

La historia de la vida de la hija de Franco fue recopilada y publicada por la periodista Nieves Herrero, una de las personas con las que más horas pasó durante el final de su vida, relatándole detalles y anécdotas que ilustrasen la biografía autorizada que acaba de ver la luz y en cuya promoción la propia Carmen participó posando en su casa junto a ella y el libro terminado.

«Todo ha ocurrido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido, no pasa nada», declaraba Carmen Franco hace apenas unos meses.