BBVA y Santander defienden una regulación global de internet

Los presidentes del BBVA, Francisco González, y del Banco Santander, Ana Botín, defendieron ayer establecer una nueva regulación global que permita beneficiar a la sociedad de las posibilidades de la era digital. «Vivimos una revolución sin precedentes que puede crear una era de bienestar sin igual si avanzamos en una nueva arquitectura legal», declaró González en Bruselas, donde participó en una reunión del Instituto de Finanzas Internacionales.

Ana Botín, presidenta del Santander, por su parte, señaló en ese mismo foro financiero que «la transformación digital no es una opción, debe ser el objetivo de todos». «En Europa, debemos definir los nuevos límites y qué cosas harán nuestras economías competitivas durante la próxima década. Debemos pensar bien cuáles serán las reglas de la economía digital», agregó Ana Botín.

La presidenta del Banco Santander aseguró que no le importa «la competencia, incluso la de las tecnológicas», pero subraya que «tiene que ser una competencia justa». «Necesitamos urgentemente un marco legal europeo para los datos que nos regule a todos por igual. No importa quién eres, sino lo que haces. Actualmente no hay unas reglas de juego uniformes. Al final acaba afectando al consumidor», señaló.

En este sentido, las peticiones son parecidas a las de grandes grupos de distribución, como El Corte Inglés, que exigen competir con iguales condiciones con gigantes del comercio electrónico como Amazon.

En el panel La visión de la alta dirección: mercados financieros, González recalcó que «el control sobre los datos que hoy tienen los gigantes de la red» o casos como el de Facebook y la filtración masiva de su información a Cambridge Analytica «revelan la necesidad de nuevas normas». «Quien controla los datos, controla el mundo», afirmó, para a continuación añadir que si no se modifica la legislación, «gran parte de la riqueza que se va a crear se va a concentrar en muy pocas manos y eso es muy negativo para la sociedad en su conjunto».

En opinión del banquero, la regulación digital actual «a menudo tiene enfoques divergentes entre sectores, en temas críticos como ciberseguridad, infraestructuras en la nube, privacidad de datos e inteligencia artificial». «Por todo ello, es necesario crear organismos globales encargados de definir unos principios comunes», subrayó.

Botín, que se definió como «proeuropea», lamentó durante su intervención que en el foro especializado que Europa esté «por detrás de China y EEUU en algunos ámbitos», como prueba que carezca de «un mercado único de servicios». «Cuando creamos algo, tenemos que adaptarlo país a país, y esto tiene mucho que ver con la regulación bancaria y con cómo se implementa», señaló la máxima responsable del primer banco español por capitalización bursátil.