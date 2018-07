Bankinter cree que el Gobierno no podrá aprobar la tasa a la banca

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha asegurado este jueves que el impuesto a la banca que prepara el Gobierno le parece "tan injusto" que "no cree" que el Ejecutivo lo vaya a aprobar. "Los bancos seguimos granjeándonos la animadversión general, no hay ni el más mínimo rigor en las decisiones que se toman", ha lamentado tras destacar que su entidad paga un tipo en sociedades del 27% y no cuenta con activos fiscales diferidos (DTAs, derechos al menor pago de impuestos, como los del Santander).

La ejecutiva también ha tildado de "simplificación absolutamente errónea" que se justifique la nueva tasa por las ayudas inyectadas a las entidades con problemas: "Se ha rescatado a los depositantes de las cajas". En esta línea, ha recordado que Bankinter no ha recibido apoyos públicos para comprar otras entidades y en cambio ha colaborado en la reestructuración con sus aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos o su entrada en el accionariado de la Sareb.

Asimismo, ha advertido que el impuesto puede "ahuyentar" a los inversores y además supone una "desventaja" porque penaliza al sector bancario frente a otros y trata a todos los bancos por igual. "Animaría al Gobierno a no ir la senda de subir impuesto sino de adoptar iniciativas para que el Estado ingrese más en base a que las empresas y los ciudadanos ganen más", ha mantenido. La banquera también ha asegurado que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo crea una "situación de incertidumbre" y de "mayor fragilidad" que hace unos meses. "Veremos en qué acaba, si recibe respaldo parlamentario. Es pronto", ha añadido.

Bankinter ganó 261,2 millones de euros en el primer semestre, el 8,4% más, gracias a la mejora de los márgenes de negocio. El beneficio podría haber sido superior, pero la entidad ha decidido aprovechar la solidez de sus cuentas para incrementar las provisiones para pagar posibles sentencias desfavorables por las hipotecas multidivisas. "No hemos cambiado de criterio, es por prudencia. En la mayoría de los casos las hipotecas se firmaban con pleno conocimiento", ha defendido Dancausa.