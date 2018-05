Audio de la paliza: "El Pechuga le ha pegado una patada en los huevos a un policía local"

"Ha sido un desastre… El compañero dice que ha vuelto a nacer, se me están poniendo los pelos de punta. El momento cuando el compañero ha pedido apoyo, que se le iba la voz… en fin… fatal. Una puta mierda". Así describe uno de los policías de Linares (Jaén) la paliza que propinó a cinco de sus compañeros y en la que el intervino para mediar, el clan de 'el Pechuga'. Su líder, ahora encarcelado, es un hombre que fue detenido por homicidio en 2005 y dirige el grupo de 'los alicantinos', con antecedentes por narcotráfico, robo con fuerza y extorsión.

El agente que relata la agresión tuvo que socorrer a sus compañeros el pasado sábado cuando se toparon con 'el Pechuga' en un control en la estación de Linares-Baeza, después de que este se saltara un ceda el paso circulando con su coche a gran velocidad. Los policías le dieron el alto y acabaron siendo rodeados y agredidos "en cuestión de pocos minutos" por unas setenta personas.

"Treinta, cuarenta, cincuenta gitanos..."

Tras el suceso, el policía que acudió con refuerzos envió a otros compañeros un mensaje de audio, al que ha accedido EL PERIÓDICO, para informarles de lo ocurrido: "Han llegado un montón de gitanos, los han rodeado, les han pegado un palizón. Nos han pedido apoyo, hemos bajado escopeteados. Cuando hemos llegado habían allí 30 o 40 o yo qué sé o 50 gitanos. El hijo fuerte del pechuga tenía cogido a un compañero del pescuezo y allí pegándoles un palizón todos. Ya me he metido yo. He sacado de allí unos cuantos".

El relato del agente da cuenta de los momentos de tensión que vivieron los policías, después de que 'el Pechuga' y su grupo trataran de quitarles las armas y los medios de comunicación para que no pudieran pedir ayuda, según fuentes policiales: "Qué hijos de puta, la virgen, nos hemos visto allí fatal, nos hemos visto fatal. Se ha liado una del copón. Nos han tirado hasta piedras, el compañero ha pegado varios tiros (al aire), a otro el pobre lo han cogido 'el Pechuga' padre y se ha puesto a estrangularlo en el suelo. A otro compañero le han tirado un… con un palo le han hecho una brecha en el ojo, luego 'el Pechuga' (…) le ha pegado una patada en los huevos a un policía local".

A la cárcel

'El Pechuga' y uno de sus hijos ya están en prisión y el juez ha prohibido a los otros cinco hombres que fueron detenidos la entrada en la localidad, así como acercarse a la casa de uno de los agentes que vive en la zona, que ha sido amenazado, según ha podido saber este diario. Los policías aún se recuperan de las lesiones. A uno de ellos le fracturaron la clavícula, otro terminó con un derrame en un ojo y tres más sufrieron contusiones.

Del testimonio grabado por el agente se deduce que pudo ser aun peor: "Estábamos seis tíos y cuatro de Policía Local… Es que había ochenta personas allí sabes, tirando piedras. No podíamos barajarlos a los hijos de puta estos. Nos han atrancado los zetas en Vista Alegre, nos han puesto dos coche detrás. Ha habido uno que ha dicho: ¡Vamos a por las cacharras! En fin, ha sido…". El policía concluye: "Menos mal que no ha salido ninguna navaja por allí porque esto ha podido ser un desastre".