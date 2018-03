El asesino de Diana Quer revela que su mujer le acompañaba cuando la mató

José Enrique Abuín Gey, El Chicle, autor confeso de la muerte de Diana Quer, ha implicado a su mujer en el asesinato de la joven de 18 años en agosto del 2016 en una carta enviada a sus padres desde la cárcel. "También entenderme no quiero que Rosario pase por esto. Por eso dije que fui yo solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejad todo así. No le digáis nada", les escribe. La misiva, escrita el 14 de febrero desde la prisión de A Lama, está incorporada ya en el sumario.

El contenido de la misma, al que han tenido acceso varios medios y que publica este sábado La Vanguardia, sale a la luz poco antes de que el lunes la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña se pronuncie sobre el recurso de la familia de la chica madrileña asesinada contra la desimputación de la mujer de El Chicle, Rosario Rodríguez, exonerada en la causa pocos días después de la detención de su esposo. En esa misma comunicación, escrita de su puño y letra en gallego en unas cuartillas de libreta cuadriculada, el hombre se autoinculpa nuevamente del crimen.

Mensaje de tranquilidad

También les pide en diversas ocasiones que estén tranquilos. Y les revela que la mujer le ha enviado una carta a la cárcel en la que le dice que "no albergue ninguna esperanza" en retomar la relación sentimental porque le ha costado mucho olvidarle como hombre. "Me dice que lo nuestro se acabó", les concreta.

Los padres de "El Chicle", que probablemente era consciente de que de una forma u otra se desvelaría el contenido de la carta, la han puesto a disposición de la autoridad judicial. Aunque no desmintió la existencia del mensaje de su hijo, en declaraciones a TVE, al ser interrogado por la misma, el padre respondió: "Eso es cosa nuestra y ya está".

Homicidio, no asesinato

Abuín se refiere también a las conversaciones que ha mantenido con su abogada sobre el delito y la posterior condena. El hombre garantiza a sus progenitores que no pasará más de siete años entre rejas, ya que se le acusará de homicidio y no de asesinato, lo que supone una pena de 10 a 15 años. "Sed fuertes y gracias por el apoyo. Os quiero y sé que me queréis, siento mucho que nos encontremos en esta situación", les confiesa.

Aprovecha para invitarles a llamarle por teléfono para contarles más cosas y les pone en contacto con un periodista que le ha enviado una carta a la cárcel y al que tendrían que intentar sacar dinero.

Análisis toxicológico

En estos últimos días también ha trascendido también el análisis toxicológico realizado al cuerpo de Diana Quer, en el que no se han encontrado rastros de "evidencia sexual". El padre de la chica asesinada en Boiro y lanzada a un pozo cercano a la casa de El Chicle ha reclamado que la investigación se lleve a cabo de forma rigurosa y serena sin que los medios de comunicación dispongan "antes que los propios letrados" de la información.

Juan Carlos Quer no se ha sorprendido de los resultados del examen al cuerpo de su hija "después de 500 días" sumergida y ha añadido que durante el procedimiento judicial se acreditará que Buín no secuestró y desnudó a la joven "para llevarla a misa".