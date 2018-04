Alimentaria tendrá un impacto de 200 millones de euros este año

Alimentaria, la feria de referencia para la industria de la alimentación y las bebidas, vuelve a Barcelona. La mayor cita del sector en España y una de las más importantes del mundo celebrará su mayor edición de los últimos años al sumar otro salón al programa: Hostelcol, especializado en equipamiento y servicios para la restauración, hostelería y colectividades. Ambas citas esperan atraer unos 150.000 visitantes en cuatro días (el 30% de estos serán foráneos). El impacto económico espera rondar los 200 millones de euros.

Desde hoy y hasta el jueves el recinto ferial de Gran Via se llenará de propuestas culinarias, chefs, maquinaria, olores, sabores e innovación. Alimentaria repite la fórmula que la ha llevado al éxito (expositores de todos los sectores, área de innovación y actividades de todo tipo), pero suma en esta edición Hostelco, que se celebraba de forma autónoma. Juntas, ocuparán 100.000 metros cuadrados del recinto, con 4.500 firmas expositoras, de las que el 27% son internacionales, procedentes de más de 70 países.

Alimentaria reunirá a las grandes empresas del sector en torno a seis salones sectoriales: Intervin (dedicado al vino, con 700 bodegas y una previsión de 32.000 visitantes), Intercarn (carne, 500 expositores y 48.000 visitantes), Interlact (lácteos y derivados, 150 expositores y 15.000 visitantes profesionales), Restaurama (food service, 300 firmas, 34.000 profesionales) y Expoconser (conservas y semiconservas, 200 expositores, 22.000 visitantes). Por su parte, Hostelco mostrará las últimas novedades en equipos y maquinaria para hostelería, menaje, tecnología, café, textiles, interiorismo, lavandería, vending, spa y complementos.

Durante la feria se presentarán las últimas innovaciones en alimentos, los productos que saldrán al mercado durante los próximos meses. Pero, sobre todo, se hará mucho negocio: la organización ha invitado a 800 compradores internacionales (un 30% más que la pasada edición), además de importadores y operadores de la gran distribución y el canal Horeca, tanto españoles como extranjeros, que participarán en 11.200 reuniones de negocio con las firmas expositoras. La apuesta por la innovación se verá en espacios como The Alimentaria Hub y The Alimentaria Experience, que acogerán más de 200 actividades y con más de 45 estrellas Michelin, y el área de divulgación del vino Vinorum Think, además de showcookings y talleres. También habrá una zona de cócteles y una barra de aceites, donde se podrán degustar 100 referencias.