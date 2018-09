Alcorcón llevará a la Fiscalía el festival 'Amanecer Bailando' de Móstoles

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha anunciado que llevará a la Fiscalía de Medio Ambiente la celebración del festival 'Amanecer Bailando' que está previsto que se celebre este sábado, 8 de septiembre, en el parque Prado Ovejero de Móstoles.

El primer edil ha explicado que, pese a estar en el término municipal vecino, el espacio linda con el barrio de Fuente Cisneros, lo que va a "ocasionar problemas serios" de seguridad y ruido a los vecinos y a la zona en sí, "algo que nadie ha ponderado".

Por eso, espera que recurriendo a estas y "otras instancias" el evento "cautelarmente" no se celebre. "No estamos de acuerdo y creemos que por responsabilidad, seguridad y respeto ese concierto no se debe realizar", ha añadido.

De igual modo, ha recordado que no se trata de un concierto pequeño ya que actualmente supera las 15.000 entradas vendidas, criticando que la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, no se haya puesto en contacto con su Ejecutivo para al menos avisar y sentarse "a preparar unas vías de evacuación o un dispositivo policial para arbitrar el movimiento de gente".

También ha insistido en que se está avasallando al municipio, a pesar de que los propios socios de Gobierno de Posse, Ganar Móstoles, "han alertado de que el sitio no reúne las condiciones". De hecho, Pérez advirtió el pasado 11 de agosto, cuando se anunció el traslado al parque Prado Ovejero, que se estudiarían todas las posibles medidas que se pudieran adoptar para evitar que el evento se celebre allí.

En este sentido, ha asegurado que hace unos días mandó una carta a la alcaldesa para que "cambiara de actitud", de la que no obtuvo respuesta. "Me ofrecí a sentarme con ellos a buscar alternativas razonables, no se contestó ni tan si quiera y ya hay instalada una gran infraestructura y poco a poco se van a los hechos consumados", ha subrayado.

ANTECEDENTES

La ubicación de este festival ha supuesto un problema desde el inicio cuando se anunció su celebración en el Parque Natural de El Soto debido a que se trataba de un espacio de gran valor ambiental.

El rechazo frontal a hacerlo en este espacio logró poner de acuerdo al PP, en la oposición, y Ganar Móstoles, socios de Gobierno del PSOE, además de a diversas organizaciones ecologistas y al 95% de asociaciones vecinales.

La tensión entre vecinos y partidos se trasladó a la calle hasta que los socialistas decidieron aprobar por decreto de Alcaldía el cambio del festival al Parque Prado Ovejero, sitio que tampoco convenció y volvió a generar movilizaciones.

A pesar de las protestas, desde el PSOE se ha anunciado que se hará porque cuenta con documentos técnicos de Bomberos, Policía, Parques y Jardines, Patrimonio, Urbanismo, Festejos, Asesoría Jurídica e Intervención que "respaldan que el festival se quede en Móstoles en este emplazamiento, una decisión aprobada en el Pleno Municipal".