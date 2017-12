Se acercan los Reyes: ¿Qué juguete es idóneo para cada edad?

«El juego es una actividad intrínsecamente motivadora porque nos ofrece un reto que genera incertidumbre. Nos atrae, nos aporta placer y nos hace segregar dopamina –un neurotransmisor con funciones importantes en la motivación, la regulación del sueño y el humor-». Las palabras de la ingeniera especializada en neuroeducación y profesora del Máster de Educación para la Transformació Social de la UB Marta Ruiz preceden dos advertencias: «El juego es una actividad libre, no podemos forzar a nadie a jugar; y si el juego no atrae, seguramente es porque el reto que plantea no está bien calibrado para la persona. Demasiado fácil o demasiado difícil», dice.

Rubén Bárcena, profesor del IES Avet Roig de Sant Celoni y especialista en aprendizaje basado en juegos, sugiere distanciarse de la idea del artículo aparcaniños, que únicamente los calma y aísla, y prestar más atención al juego como una oportunidad más para «crear tiempo en familia», dice. Sea cual sea la franja de edad.

DE 0 A 2

Colores y formas para psicomotricidad fina



Tocarlo todo y llevárselo a la boca es el común denominador en las criaturas de 0 a 2 años. «Empiezan a experimentar con tamaños y cantidades, todo es a nivel muy básico, pero ya lo empiezan a descubrir», comenta Judit Escudé, desde la juguetería familiar Abitare Kids-Barruguet (con tiendas en Barcelona y Terrassa). Materiales y texturas agradables, fácilmente lavables, y sin riesgo de ser engullidos son aptos para esta franja de edad. «Desde la pediatría y la pedagogía se ha investigado mucho sobre desarrollo sensorimotor ('memories' táctiles, juegos de equilibrio...)», explica Marta Ruiz. Pelotas y ositos suaves, bloques apilables, correpasillos o libros de plástico o tela son buenas ideas.

DE 2 A 4

Primeras bicicletas, puzzles y cocinitas





A partir de los dos años, la imitación de la vida real que envuelve a los más pequeños de casa, y el juego simbólico ya entran en acción en sus momentos de juego. De manera natural, y a pesar de su corta edad, ya empiezan a señalar sus preferencias. Formas geométricas diferenciadas por colores para acertar en moldes y primeros puzzles que estimulan una lógica incipiente son algunas de las opciones que desde tiendas como Imaginarium ofrecen en estas edades, una etapa en la que todavía muñecos y balones comparten género. Y en ello las cocinitas son el gran paradigma. Niños y niñas disfrutan de ellas sin distinción. Al fin y al cabo, los grandes chefs también pueden empezar a forjarse jugando. Igual que los futuros atletas, pues en parques y amplias aceras después de Reyes siguen triunfando, año tras año, primeras bicicletas y triciclos, grandes aliados de la psicomotricidad.

DE 4 A 6

Pinypon y el despertar en los sueños Disney





Entre los 4 y los 6 años, la carta a los Reyes Magos se escribe sola. La televisión y las películas y series de firmas como Disney son el Goliat de los juegos alternativos. Playmobil, Lego y construcción de realidades fantásticas donde crear sus historias les motiva. «Aquí los disfraces son un gran recurso», apunta la especialista en neuroeducación, Marta Ruiz. «Cuanto más abiertas sean, mejor. Trozos de ropa y accesorios que los puedan utilizar un día para ser piloto de avión, y al día siguiente, un rey», dice. «Y todos los artilugios para jugar en el parque: palas, carretas, cubos...,», también están bien indicados para esta franja de edad. «Esta etapa es muy importante para el desarrollo de ellos, por eso las piezas de Lego para montajes son muy apropiadas», dice Ricardo, de la juguetería Tio Sam. «Y para el desarrollo afectivo y social, muñecas, muñecos y sets de Playmobil. Con ellos empiezan a saber cuidar y cómo se relacionan las personas», concluye.

DE 6 A 8

Construcciones que elevan la imaginación



Plus Plus es una marca danesa de juegos de construcción. Es uno de los artículos destacados para esa infancia entre los 6 y los 8 años, en la preciosa juguetería Bateau Lune que el belga Fabien Cardinal regenta en la plaza de la Virreina de Barcelona. Es el paraíso de los juguetes alternativos. La arquitectura y los juegos de mesa también los recomienda. «Puzzles también, porque relajan a la vez que despiertan la imaginación. Montar, construir les encanta en general a esta edad», dice el vendedor de juguetes.

DE OCHO A DIEZ

Fomentar la memoria con padres y abuelos





Brainbox es una marca británica de juegos de mesa educativos. Sus cajas son grandes aliados del cerebro porque gurdan fichas de animales, ciudades, ríos y un sinfín de curiosidades del mundo que los participantes solo tienen diez segundos para memorizar. El desafío de la memoria tienta a padres y abuelos a compartir partidas con los menores. «Son para toda la familia que estimulan también la colaboración. Y son una buena opción para quienes son más reacios a dejar entrar máquinas en lugar de juegos en las casas», sugiere Mònica, desde la tienda de Eureka Kids del 42 de Gran de Gràcia. Juegos científicos, el parchís, las damas y el primer ajedrez, además del enigmático cubo deRubik son también buenas opciones en esta edad en la que la robótica y el arsenal más tecnológico y digital están ya al acecho.

DE 10 A 12

Juegos de mesa sobre todas las temáticas





En esta última franja, antes de entrar ya de lleno en la adolescencia, los juegos de mesa compiten muy directamente con los productos electrónicos. «Muchos padres y madres nos piden consejo sobre juegos de mesa que puedan atraer a sus hijos e hijas tratando de esquivar la otra gran oferta», explica Xavi Moratonas, creador de la selecta tienda www.lu2.cat. Una de las ventajas de la dedicación y conocimiento de profesionales del juego de mesa como él es que ofrece en escuelas, centros cívicos y a particulares la posibilidad de jugar algunas partidas antes de decidir qué juego comprar. Sus talleres descubren una extensa variedad de juegos que contribuyen a potenciar todo aquello que en el colegio aprenden. «Además, los juegos de mesa respetan siempre mucho más la igualdad de género a cualquier edad», precisa el profesor de secundaria Rubén Bárcena. Instrumentos musicales de juguete o de verdad, pelotas, patines, pinturas, arcillas y sets de costura también resultan siempre un buen recurso según los expertos. Para lanzarse al aprendizaje siempre es buena edad.