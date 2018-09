40 millones para las autonomías que acepten a menores extranjeros

El Gobierno habilitará una partida económica de 40 millones de euros que se destinarán a las autonomías que han registrado un aumento de menores extranjeros no acompañados (mena) desde el pasado 1 de enero y a las que acepten recibirlos a partir de ahora como un gesto voluntario de solidaridad. La medida beneficiará sobre todo a Andalucía, Cataluña, Ceuta y Melilla, que no solo verán aliviada su factura económica, sino que podrán aliviar la carga que soporta su desbordada red de acogida. La ayuda, acordada ayer miércoles en la Mesa de Coordinación Interautonómica fue anunciada por la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Carmen Montón, que calcula en una seis semanas el período de tramitación del real decreto que la establecerá. La vigencia de la misma será de seis meses. Las comunidades que se ofrezcan solidariamente a acoger más menores disponen de un plazo de 15 días.

La reunión de la mesa de coordinación se realiza un mes después de que diversas autonomías mostraran su rechazo a acoger, voluntariamente, a menores que han llegado a España no acompañados. En aquella ocasión, Andalucía y Cataluña lanzaron un llamamiento pidiendo la solidaridad de otros territorios, tras informar de que sus centros de acogida de menores están desbordados. En apenas dos años, los menores tutelados por las administraciones autonómicas han pasado de 3.997 en el 2016 a 10.000, según el dato actualizado facilitado por la ministra. Unos 7.000 de ellos están registrados en Andalucía y Cataluña.

PROPUESTA POLÉMICA / El encuentro no ha llegado a valorar la propuesta de la Junta de Andalucía para que los menores de origen marroquí sean devueltos a su país de origen, apelando a la reagrupación familiar y en virtud de un convenio firmado en el 2012 entre España y el país alahuí. La Comunidad de Madrid se había sumado durante la mañana a la propuesta andaluza, que también apoyaban Ceuta y Melilla. La junta de Andalucía, además, sostiene que se ha «tergiversado» su propuesta. «No se trata de devolver a los menores marroquís que lleguen, sino de analizar cada caso individualmente, contactando los padres, para ver si su regreso es la mejor opción para ellos», precisó la consejera que asistió a la cumbre celebrada en Madrid. La titular de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, se mostraba «satisfecha» a su salida de la reunión. Valoró el «compromiso» presupuestario del Gobierno y la «disposición» que, según dijo, han mostrado las comunidades para la acogida de estos menores. «Agradecer al Ministerio esta reunión y agradecer al Gobierno que por fin oye un demanda por parte de Andalucía, donde llevamos dos años con una situación de presión migratoria que fundamentalmente tiene que ver con los menores no acompañados», señaló Sánchez Rubio, quien ha detallado que hasta el 15 de agosto de este año son unos 4.098 menores extranjeros no acompañados los que están tutelados por la comunidad andaluza al ser esta la «puerta de entrada» de los inmigrantes. Para poder hacer frente a esa presión, la consejera ha valorado el apoyo financiero que ha anunciado el Gobierno porque es algo «muy importante» debido a que «el presupuesto es escaso» y supone hacer un «esfuerzo» aportando los cuarenta millones de euros. Sánchez Rubio espera que Andalucía reciba una parte de ese apoyo porque «tiene en acogida casi el 50% del total de menas que hay en España».

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, no salió tan contento como la consejera andaluza de la reunión de ayer. Señaló que ahora se abren nuevos interrogantes como si la ayuda extraordinaria acordada por el Gobierno tendrá continuidad en el tiempo. El consejero duda de que se pueda atajar el problema rápidamente cuando no se sabe aún qué comunidades recibirán a menores ni las instalaciones de las que éstas disponen.