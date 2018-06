3.056 extremeños tendrán que repetir su examen de selectividad por un pirateo

La Universidad de Extremadura (UEX) repetirá el 12 de junio la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) correspondientes a dos bloques temáticos después de detectar catorce «accesos no autorizados» a su página web que podría haber afectado a la confidencialidad de las pruebas. Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte son las asignaturas que forman parte del primer bloque temático afectado, en cuyas pruebas estaban involucrados 3.056 alumnos. Los «accesos no autorizados» fueron detectados por los servicios informáticos de la institución, según las autoridades universitarias, que han asegurado que no ha existido ninguna denuncia. Los exámenes se repetirán el martes próximo en las mismas sedes y a la misma hora, y así se le comunicará a todos los centros, además de divulgarlo a través de los medios de comunicación para el conocimiento de los estudiantes afectados. La decisión provocó ayer una gran movilización de los estudiantes que culparon a la Universidad extremeña del problema y pidieron que se suspenda la decisión de repetir el examen para que no «paguen justos por pecadores». El problema afectó incluso a un visita oficial del rey Felipe VI a la región que tuvo que ser suspendida.